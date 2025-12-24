Почему действующий генплан вызвал вопросы

Генеральный план — это стратегический документ, который должен определять развитие города на долгие годы вперед. Однако, как сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, первый генплан Костаная был утвержден только в 2020 году, и уже тогда в нем выявили множество недоработок.

По словам главы региона, среди причин — качество работы компании, которая занималась разработкой документа.

В 2025 году начали подготовку нового документа

Из-за выявленных проблем в 2025 году в регионе вынуждены начать разработку нового генерального плана Костаная. Он должен учитывать актуальные темпы развития экономики и жилищного строительства.

«В 2025 году мы вынуждены начать разработку нового генплана Костаная, который учитывал бы темпы развития экономики и темпы развития жилстроительства», — отметил Кумар Аксакалов.

Контракт расторгли из-за отсутствия опыта

Аким области подчеркнул, что победителем конкурса на разработку нового генплана стала компания, не имеющая достаточного опыта работы с подобными стратегическими документами. В связи с этим, по его словам, акимат города был вынужден расторгнуть договор.

Требования к участникам конкурсов усилят

В дальнейшем власти намерены ужесточить требования к организациям, которые будут участвовать в разработке генеральных планов.

Кумар Аксакалов отметил, что такую работу должны выполнять компании с профессиональными специалистами и подтвержденной практикой — например, структуры уровня «Астана генплан» и «Алматыгенплан».

