Почему действующий генплан вызвал вопросы
Генеральный план — это стратегический документ, который должен определять развитие города на долгие годы вперед. Однако, как сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов, первый генплан Костаная был утвержден только в 2020 году, и уже тогда в нем выявили множество недоработок.
По словам главы региона, среди причин — качество работы компании, которая занималась разработкой документа.
В 2025 году начали подготовку нового документа
Из-за выявленных проблем в 2025 году в регионе вынуждены начать разработку нового генерального плана Костаная. Он должен учитывать актуальные темпы развития экономики и жилищного строительства.
«В 2025 году мы вынуждены начать разработку нового генплана Костаная, который учитывал бы темпы развития экономики и темпы развития жилстроительства», — отметил Кумар Аксакалов.
Контракт расторгли из-за отсутствия опыта
Аким области подчеркнул, что победителем конкурса на разработку нового генплана стала компания, не имеющая достаточного опыта работы с подобными стратегическими документами. В связи с этим, по его словам, акимат города был вынужден расторгнуть договор.
Требования к участникам конкурсов усилят
В дальнейшем власти намерены ужесточить требования к организациям, которые будут участвовать в разработке генеральных планов.
Кумар Аксакалов отметил, что такую работу должны выполнять компании с профессиональными специалистами и подтвержденной практикой — например, структуры уровня «Астана генплан» и «Алматыгенплан».
Мороз до -25 и метель: в Костанайской области ухудшится погода
Девять банков ликвидируют в Казахстане: как забрать свои деньги
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.