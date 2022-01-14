Новый глава департамента КНБ РК назначен в Костанайской области

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Сменились начальники департаментов Комитета национальной безопасности нескольких регионов страны, сообщили в пресс-службе КНБ, передает informburo.kz Начальником департамента КНБ Жамбылской области стал полковник Нурлан Карибжанов. ДКНБ Алматинской области возглавил полковник Алмас Наймантаев.

Новый глава департамента КНБ по Костанайской области – генерал-майор Айбар Дуанбаев. Департаментом КНБ по Кызылординской области и городу Байконуру теперь руководит полковник Болат Калмурзаев.

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