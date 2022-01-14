Новый глава департамента КНБ РК назначен в Костанайской области

inbusiness.kz
Стало известно о назначениях в четырёх областях Казахстана.
Сменились начальники департаментов Комитета национальной безопасности нескольких регионов страны, сообщили в пресс-службе КНБ, передает informburo.kz
Начальником департамента КНБ Жамбылской области стал полковник Нурлан Карибжанов. ДКНБ Алматинской области возглавил полковник Алмас Наймантаев.
Новый глава департамента КНБ по Костанайской области – генерал-майор Айбар Дуанбаев. Департаментом КНБ по Кызылординской области и городу Байконуру теперь руководит полковник Болат Калмурзаев.
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