Правительство утвердило праздничные дни на начало 2026 года: выходными станут 1–2 января (Новый год) и 7 января (Рождество). За счёт календаря казахстанцев ждут четыре дня непрерывного отдыха — с 1 по 4 января, передает rus.baq.kz

Как работаем и отдыхаем

Пятидневная рабочая неделя

30–31 декабря — рабочие дни

— рабочие дни 1–4 января — выходные (сплошной блок из 4 дней)

— выходные (сплошной блок из 4 дней) 5–6 января — рабочие дни

— рабочие дни 7 января — выходной (Рождество)

Итого за январь: 12 выходных, 19 рабочих дней.

Шестидневная рабочая неделя

30–31 декабря — рабочие дни

— рабочие дни 1–2 января — выходные

— выходные 3, 5, 6 января — рабочие дни

— рабочие дни 7 января — выходной (Рождество)

Итого за январь: 7 выходных, 24 рабочих дня.

Отдых с 1 по 4 января позволит спланировать поездки и семейные праздники, а 7 января станет дополнительной «передышкой» в середине недели.