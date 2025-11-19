Правительство утвердило праздничные дни на начало 2026 года: выходными станут 1–2 января (Новый год) и 7 января (Рождество). За счёт календаря казахстанцев ждут четыре дня непрерывного отдыха — с 1 по 4 января, передает rus.baq.kz
Как работаем и отдыхаем
Пятидневная рабочая неделя
- 30–31 декабря — рабочие дни
- 1–4 января — выходные (сплошной блок из 4 дней)
- 5–6 января — рабочие дни
- 7 января — выходной (Рождество)
Итого за январь: 12 выходных, 19 рабочих дней.
Шестидневная рабочая неделя
- 30–31 декабря — рабочие дни
- 1–2 января — выходные
- 3, 5, 6 января — рабочие дни
- 7 января — выходной (Рождество)
Итого за январь: 7 выходных, 24 рабочих дня.
Отдых с 1 по 4 января позволит спланировать поездки и семейные праздники, а 7 января станет дополнительной «передышкой» в середине недели.
