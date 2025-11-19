USD 521.01 EUR 603.43 RUB 6.42

Новый год-2026: утверждён официальный календарь выходных

— Сегодня, 09:19
Изображение для новости: Новый год-2026: утверждён официальный календарь выходных

pixabay.com

Правительство утвердило праздничные дни на начало 2026 года: выходными станут 1–2 января (Новый год) и 7 января (Рождество). За счёт календаря казахстанцев ждут четыре дня непрерывного отдыха — с 1 по 4 января, передает rus.baq.kz

Как работаем и отдыхаем

Пятидневная рабочая неделя

  • 30–31 декабря — рабочие дни
  • 1–4 января — выходные (сплошной блок из 4 дней)
  • 5–6 января — рабочие дни
  • 7 января — выходной (Рождество)

Итого за январь: 12 выходных, 19 рабочих дней.

Шестидневная рабочая неделя

  • 30–31 декабря — рабочие дни
  • 1–2 января — выходные
  • 3, 5, 6 января — рабочие дни
  • 7 января — выходной (Рождество)

Итого за январь: 7 выходных, 24 рабочих дня.

Отдых с 1 по 4 января позволит спланировать поездки и семейные праздники, а 7 января станет дополнительной «передышкой» в середине недели.



