В кулуарах форума «Такси Казахстан 2025» М. Абелкасов напомнил, что до середины осени отраслевое сообщество активно спорило вокруг запретительного перечня для розничного налога. 16 октября правительство сократило излишние ограничения по применению спецрежима на основе упрощённой декларации: в перечне осталось 44 вида деятельности — по аналогии с действующим законодательством, передает lsm.kz

По его словам, если бы таксобизнес исключили из упрощённого режима и вывели из-под розничного налога, фискальная нагрузка на таксопарки могла бы вырасти в 6,5 раза. «Для нас это принципиально: мы работаем с водителями — это фонд оплаты труда, аренда, шеринг и т. д.», — отметил он.

Абелкасов добавил, что официальный запретительный список Миннацэкономики пока не опубликован, однако отрасль получила устное подтверждение: изменения на такси не распространяются, значит, нагрузка останется прежней.

Из «плюсов» нового Налогового кодекса он выделил появление категории «самозанятый». Открытым остаётся вопрос документооборота: будет ли оформление между агрегатором и таксопарком или достаточно упрощённой фиксации на основании чеков.

«Нам важно понять это до Нового года: к 1 января 2026-го нужно либо настроить документооборот, либо автоматизировать упрощённую схему», — сказал спикер.

Комментируя запланированное повышение НДС с 12% до 16% с 2026 года, он подчеркнул, что заметного перекоса в секторе не ожидается: налог вырастет для всех участников рынка.

Говоря о влиянии цен на топливо, Абелкасов сообщил, что таксопарки всё чаще выбирают электромобили вместо машин с ДВС, а в северных регионах популярны гибриды. По его оценке, это снижает топливную составляющую в себестоимости поездок.

