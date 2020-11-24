«Новый год в каждый дом». Костанайские волонтеры запустили акцию по сбору сладостей для нуждающихся детей

Чуть больше месяца осталось до нового года и в преддверии праздника костанайские волонтеры запустили акцию «Новый год в каждый дом». В магазинах города они установили специальные боксы, куда все желающие могут положить конфеты или оставить игрушку. А за несколько дней до праздника активисты сформируют подарочные кульки и раздадут детям с ограниченными возможностями и малообеспеченным семьям, передает alau.kz

Близится любимый праздник всех детей и многих взрослых — Новый год. В преддверии этого волшебного праздника костанайские волонтеры решили подарить сказку всем нуждающимся детям. Несколько дней назад они запустили акцию.

«В этом году в нашем городе Костанай в первый раз решили запустить такую акцию — Новый год в каждый дом. Хотим поздравить деток инвалидов, то есть с ограниченными возможностями, дом малюток и малообеспеченных семей», — рассказала координатор волонтерского движения LIDER KZ Оксана Суфиярова.

А помочь им в этом могут все неравнодушные костанайцы. Что для этого нужного? Во многих магазинах города установлены вот такие праздничные боксы, все что требуется это положить в них сладости. Ознакомиться с полным списком магазинов, где расположены боксы, можно на странице волонтерского движения в инстаграм. Но никаких денег от костанайцев волонтеры не принимают, указывает Оксана.

«Мы только принимаем либо это может быть спонсорская помощь оказание в виде кульков, игрушек, потому что сами понимаете детей очень много, семей много и мы решили запустить такую акцию. Вот пришли за покупками и бросили те же 100-200 грамм конфеток, шоколадку, киндер или игрушку», — пояснила Оксана Суфиярова.

Каждые несколько дней волонтеры собирают все, что есть в боксе и увозят на склад. С начала акции прошло всего пару дней, но костанайцы активно стали откликаться на призыв подарить детям радость, рассказала Оксана. Кстати сбор будет идти до 25 декабря. А дальше активисты сформируют подарочные кульки и будут развозить детям. И делать это будут по всем традициям праздника.

«У нас будет костюм деда мороза и снегурочки. К сожалению, из-за коронавирса мы пока не знаем какая ситуация будет, дети ведь незащищенные в плане иммунитета и мы конечно не хотим подвергать детей опасности. Если будет жесткий карантин, то конечно контакта с детьми не будет», — указала Оксана Суфиярова.

Возможно, это будут видео поздравления от снегурочки и деда мороза и бесконтактная передача. А возможно, если позволят условия, то в каждый дом придут главные герои праздника. Кстати, фото и видео отчеты поздравлений будут также опубликованы в социальных сетях движения.

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