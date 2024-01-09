Новый город появился в Казахстане

Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области сообщает Акорда.

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Илийский район Алматинской области путем выделения из него села Жетыген.

2. Отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения и переименовать его в город Алатау.

3. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пунктов 1 и 2 настоящего Указа.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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