С целью повышения качества начального и среднего образования, актуализации основных положений разработан государственный общеобязательный стандарт образования. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения республики Казахстан.

Разработка проекта госстандарта велась в течение двух лет с привлечением представителей педагогического, экспертного сообщества, ассоциации родителей, неправительственных организаций и депутатов.

В проекте усилен ценностно-ориентированный подход в обучении и нормы по повышению инклюзивного подхода к образованию. Стоит отметить, что в рамках проекта нового Госстандарта образования количество предметов и часов сохраняется.

Актуализация образовательных стандартов – общепринятая мировая практика, которая позволяет учитывать современные тенденции в области образования. Напомним, действующий ныне стандарт поэтапно внедрялся с 2016 года.

Апробация нового общеобязательного стандарта образования начнется в 2025-2026 учебном году, полная реализация запланирована на 2026-2027 год.

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