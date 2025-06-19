В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана озвучили свою позицию по поводу предложения депутата Мажилиса Кенжегула Сейтжана о Дне защиты детей, сообщает Zakon.kz.

14 мая 2025 года Кенжегул Сейтжан на пленарном заседании нижней палаты Парламента РК предложил сделать День защиты детей – 1 июня – государственным праздником и, соответственно, выходным днем.

На депутатский запрос ответила глава МТСЗН РК Светлана Жакупова, которая напомнила, что в День защиты детей во многих странах проводятся благотворительные акции, направленные на улучшение жизни детей, обсуждаются важные и актуальные вопросы на тему обеспечения прав детей, поднимаются острые проблемы, с которыми сталкиваются дети по всему миру.

«Для самих детей 1 июня ассоциируется с началом каникул, возможностью отдыхать, веселиться, заниматься интересными делами. По традиции в этот день родители водят детей на прогулку в парки аттракционов, игровые центры, создавая в общем праздничное настроение», – отметила министр.

По ее словам, этот праздник дает возможность родителям и детям вместе провести время, участвовать в культурных, воспитательных и общественных мероприятиях. Это, как подчеркнула Светлана Жакупова, положительно влияет на психоэмоциональное состояние ребенка и позволяет ему ощущать полную безопасность рядом с семьей.

«На основании вышеизложенного, а также в целях укрепления института семьи и семейных ценностей в стране считаем возможным установить 1 июня как государственный праздник – День защиты детей», – заключила глава Минтруда

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