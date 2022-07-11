Новый iPhone 14 станет одним из самых дорогих смартфонов

iPhone 14, который презентуют этой осенью, может стать одним из самых дорогих смартфонов, сообщает AppleInsider.

Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз предполагает, что повышение стоимости на iPhone 14 обусловлено дефицитом компонентов. По его словам, iPhone 14 будет на 100 долларов дороже, чем предыдущая модель, передает informburo.kz

«Нет никаких сомнений в том, что стоимость производства и комплектующих продолжает расти для всех производителей бытовой электроники», – отметил Дэн Айвз.

Он добавил, что издержки слишком высоки, чтобы компания могла сама их компенсировать, поэтому придётся переложить их на плечи покупателей.

Если Apple действительно пойдёт на повышение цен, то стоимость стандартной модели может значительно подскочить. Базовая модель iPhone 13 и iPhone 13 Pro стоят 799 и 999 долларов соответственно, так что аналоги iPhone 14 могут в конечном итоге стоить 899 и 1099 долларов, а iPhone 14 Pro Max – 1200 долларов.

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