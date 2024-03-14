Новый экзамен будут сдавать школьники в РК

С этого года учащиеся с пятого по восьмой и десятого классов будут сдавать новый экзамен по казахскому языку и казахской литературе. В гимназии имени Мауленова учителя сейчас активно составляют вопросы.

Замазагуль Досымова уже 27 лет работает учителем казахского языка. Педагог уверен, что такой экзамен нужно проводить обязательно, так как он поможет проследить успеваемость, и увидеть в каких темах ребенок не разобрался.

«Я считаю, что в этом нет ничего страшного. Это обычный срез знаний, который покажет уровень подготовки наших учеников. Задания я составляю только на основе того, что прошли с детьми. Экзамен пройдет и в письменной форме, и в устной. Детям, которые хорошо занимаются я думаю переживать не стоит», — говорит учитель казахского языка и литературы гимназии им.С.Мауленова Замзагуль Досымова.

В управлении образования рассказали, что новый экзамен вводится, чтобы с помощью оценок можно было проследить, насколько ребенок усвоил материал за учебный год. Экзамен не государственный, не итоговый, а промежуточный. Его проведут и в письменной, и в устной формах. Он будет иметь 4 направления: аудирование, говорение, чтение и письмо. Оценки за экзамен будут выставляться в кунделик, а затем будут складывать годовую оценку и полученную на экзамене, таким образом выводя итоговую. Детям, которые не пройдут экзамен с первого раза, предоставят еще одну попытку.

«Экзамен проводится в целях мониторинга, как ученики у нас владеют государственным языком. Он будет проводиться в каждом классе только по содержанию учебной программы данного класса. Допустим, например, если в 5 классе будет проводиться экзамен, то содержание готовится только по программе 5-го класса. Здесь боятся не надо, 6 класс, то только по 6 классу», — объяснила руководитель отдела управления образования Костанайской области Карлыга Исмурзина.

Классы с казахским языком обучения будут сдавать только экзамен по казахскому языку, с русским языком казахский язык и казахскую литературу. День, когда ученики будут сдавать экзамен, определяет школа самостоятельно.

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