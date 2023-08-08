Новый кадастровый паспорт: повлияет ли площадь балконов на плату за отопление

Больше месяца назад, с 1 июля, в Казахстане стали оформлять кадастровые паспорта — аналоги техпаспортов на квартиры и госактов на участки.

И хотя новые документы оформляют преимущественно на новостройки, владельцы вторичного жилья задались вопросами: при замене документа в квартирах с балконами и лоджиями увеличится ли площадь жилья и повлияет ли это на расчёты по отоплению?

Разбираемся, когда появились изменения по площади, как считают плату за отопление и когда нужно заказывать новый кадастровый паспорт. За разъяснениями Krisha.kz обратилась в госкорпорацию «Правительство для граждан».

Всё дело в площади

Плату за отопление начисляют по площади жилья.

При этом в законе «О жилищных отношениях» даны формулировки трёх видов площадей квартир, в которых неподготовленному человеку легко запутаться, например:

1. Общая площадь — сумма полезной площади квартиры и площадей балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением понижающих коэффициентов:

— для балконов и террас — 0.3;

— для лоджий — 0.5;

— для совмещённых лоджий-балконов — 0.4;

— веранд — 0.8.

Понижающие коэффициенты означают, что в общую площадь квартиры балкон, лоджия включается не целиком, а только 30 или 50 % от их площади.

2. Полезная — сумма жилой и нежилой площадей (кухни, ванной, туалета, прихожей, кладовки).

3. Жилая — сумма площадей жилых комнат: спальни, гостиной, детской, домашнего кабинета и т. п.

По какой площади считают отопление

Размер начислений за отопление зависит от полезной площади квартиры, а в неё балконы и лоджии не входят.

Рассмотрим пример с трёхкомнатной квартирой с двумя лоджиями:

Площадь квартиры без учёта лоджий составляет 70.2 кв. м.

Площадь одной лоджии по факту — 5 кв. м, с учётом понижающего коэффициента (0.5) получается 2.5 кв. м (5×0.5).

Общая площадь квартиры с учётом двух лоджий составит 75.2 кв. м (70.2 + 2.5 + 2.5).

При этом полезная (отапливаемая) площадь останется 70.2 кв. м, по ней и будут считать отопление.

Когда стали включать балконы, лоджии в площадь квартир

Как сообщили в «Правительстве для граждан», изменения по площади квартир были приняты ещё 16 лет назад.

При изготовлении техпаспортов на квартиры с 2007 года в общую площадь квартир стали включать площади балконов (лоджий, веранд, террас), отметили в корпорации.

Впрочем, несмотря на утверждение госоргана, в 2009 году ещё выдавали техпаспорта без учёта лоджий, балконов, а вот в документах последних лет их уже учитывают.

Почему актуален вопрос площади квартир

Кадастровые паспорта преимущественно оформляют на новые объекты. На вторичное жильё — по желанию владельца или при перерегистрации недвижимости.

Важно! Прежние техпаспорта не утратили силы. Но если вы будете делать перепланировку или продавать квартиру в ипотеку, документ нужно обновить.

Когда нужна перерегистрация

Перерегистрация документов проводится, если были проведены следующие работы:

— перепланировка, реконструкция, переоборудование квартиры, дома;

— раздел или слияние жилья.

А также если были выявлены расхождения между сведениями, указанными в документах, с фактическими данными объекта. Расхождения могут быть по площади, количеству комнат, этажности, материалам.

Какие комуслуги также зависят от площади жилья

Плата за лифт. Начисления за использование подъёмника производятся также от полезной площади, а не от общей.

Если у вас наоборот — обратитесь в организацию, которая присылает коммунальную квитанцию, а также в управляющую компанию для корректировки площади.

В Алматы плата за лифт составляет примерно 14-15 тенге за 1 кв. м полезной площади квартир. В других городах, например в Астане, действует карточная система с оплатой каждого проезда.

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