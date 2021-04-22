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Новый казахский алфавит на латинице: представлен проект указа Президента

zakon.kz

Проект указа Президента Казахстана «О некоторых вопросах перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику» вынесли на публичное обсуждение, передает Tengrinews.kz.

В случае подписания указа Главой государства алфавит казахского языка, основанный на латинской графике, будет изложен в новой редакции:

Стоит отметить, что в новой версии алфавита в сравнении с версией, которую представили Президенту страны в январе 2021 года, отличается написание буквы «Ң». В приложении к указу Главы государства звук «ың» обозначен на латинице как «Ñ». В таблице, представленной Касым-Жомарту Токаеву, буква обозначалась как «Ŋ».

Публичное обсуждение документа продлится до 6 мая 2021 года. Принять участие в нем можно по ссылке.

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