Банки обяжут блокировать мобильное приложение при включенном микрофоне смартфона. В Агентстве по регулированию и развитию финрынка рассказали LS, как это будет работать.
В ответе на официальный запрос LS регулятор пояснил, что это будет происходить на программном уровне внутри мобильного банкинга фининститута.
«В случае обнаружения активного доступа к микрофону функционал проведения операций с денежными средствами будет временно ограничен. Блокировка инициируется автоматически на уровне мобильного приложения. При реализации серверной логики контроля она может также поддерживаться на уровне серверной инфраструктуры банка», – отметили в агентстве.
Данное требование АРРФР намерено распространить на все БВУ и организации, которые осуществляют отдельные виды банковских операций. Но оно будет иметь отложенный характер, поскольку подобные нормы требуют технических доработок со стороны фининститутов в отношении банковских приложений.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.