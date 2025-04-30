Банки обяжут блокировать мобильное приложение при включенном микрофоне смартфона. В Агентстве по регулированию и развитию финрынка рассказали LS, как это будет работать.



В ответе на официальный запрос LS регулятор пояснил, что это будет происходить на программном уровне внутри мобильного банкинга фининститута.

«В случае обнаружения активного доступа к микрофону функционал проведения операций с денежными средствами будет временно ограничен. Блокировка инициируется автоматически на уровне мобильного приложения. При реализации серверной логики контроля она может также поддерживаться на уровне серверной инфраструктуры банка», – отметили в агентстве.

Данное требование АРРФР намерено распространить на все БВУ и организации, которые осуществляют отдельные виды банковских операций. Но оно будет иметь отложенный характер, поскольку подобные нормы требуют технических доработок со стороны фининститутов в отношении банковских приложений.

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