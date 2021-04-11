Новый максимум заражений коронавирусом зафиксирован в стране

Фото из открытых источников
За прошедшие сутки (по данным на 10 апреля) в Казахстане зарегистрировали 2842 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Сутками ранее сообщалось о 2734 новых заболевших.
Всего в стране подтверждено 269 519 случаев, из них:
- в городе Алматы – 41079 (+709),
- в городе Нур-Султан – 35592 (+591),
- в ВКО – 23319 (+60),
- в Павлодарской области – 19475 (+42),
- в Атырауской области – 19872 (+131),
- в Карагандинской области – 19096 (+210),
- в Акмолинской области – 16100 (+103),
- в ЗКО – 16267 (+127),
- в Алматинской области – 16589 (+355),
- в Костанайской области – 14161 (+33),
- в СКО – 13323 (+46),
- в городе Шымкенте – 7557 (+88),
- в Жамбылской области – 6739 (+49),
- в Актюбинской области – 6604 (+202),
- в Туркестанской области – 4685 (+24),
- в Мангистауской области – 4689 (+30),
- в Кызылординской области – 4372 (+42).
Также 1222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султане — 186,
- в городе Алматы — 428,
- в городе Шымкенте — 5,
- в Акмолинской области — 39,
- в Актюбинской области — 29,
- в Алматинской области — 80,
- в Атырауской области — 158,
- в ВКО — 42,
- в ЗКО — 81,
- в Карагандинской области — 98,
- в Кызылординской области — 15,
- в Мангистауской области — 7,
- в Павлодарской области — 23,
- в СКО — 23,
- в Туркестанской области — 8.
Всего в стране выздоровели 234 057 человек от COVID-19
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области