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Новый максимум заражений коронавирусом зафиксирован в стране

Фото из открытых источников

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За прошедшие сутки  (по данным на 10 апреля) в Казахстане зарегистрировали 2842 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее сообщалось о 2734 новых заболевших.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2842 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 269 519 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 41079 (+709),
  • в городе Нур-Султан – 35592 (+591),
  • в ВКО – 23319 (+60),
  • в Павлодарской области – 19475 (+42),
  • в Атырауской области – 19872 (+131),
  • в Карагандинской области – 19096 (+210),
  • в Акмолинской области – 16100 (+103),
  • в ЗКО – 16267 (+127),
  • в Алматинской области – 16589 (+355),
  • в Костанайской области – 14161 (+33),
  • в СКО – 13323 (+46),
  • в городе Шымкенте – 7557 (+88),
  • в Жамбылской области – 6739 (+49),
  • в Актюбинской области – 6604 (+202),
  • в Туркестанской области – 4685 (+24),
  • в Мангистауской области – 4689 (+30),
  • в Кызылординской области – 4372 (+42).

Также 1222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султане — 186,
  • в городе Алматы — 428,
  • в городе Шымкенте — 5,
  • в Акмолинской области — 39,
  • в Актюбинской области — 29,
  • в Алматинской области — 80,
  • в Атырауской области — 158,
  • в ВКО — 42,
  • в ЗКО — 81,
  • в Карагандинской области — 98,
  • в Кызылординской области — 15,
  • в Мангистауской области — 7,
  • в Павлодарской области — 23,
  • в СКО — 23,
  • в Туркестанской области — 8.

Всего в стране выздоровели 234 057 человек от COVID-19

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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