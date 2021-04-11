Новый максимум заражений коронавирусом зафиксирован в стране

За прошедшие сутки (по данным на 10 апреля) в Казахстане зарегистрировали 2842 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Сутками ранее сообщалось о 2734 новых заболевших.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2842 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 269 519 случаев, из них:

в городе Алматы – 41079 (+709),

– 41079 (+709), в городе Нур-Султан – 35592 (+591),

– 35592 (+591), в ВКО – 23319 (+60),

в Павлодарской области – 19475 (+42),

в Атырауской области – 19872 (+131),

в Карагандинской области – 19096 (+210),

в Акмолинской области – 16100 (+103),

в ЗКО – 16267 (+127),

в Алматинской области – 16589 (+355),

– 16589 (+355), в Костанайской области – 14161 (+33),

в СКО – 13323 (+46),

в городе Шымкенте – 7557 (+88),

– 7557 (+88), в Жамбылской области – 6739 (+49),

в Актюбинской области – 6604 (+202),

в Туркестанской области – 4685 (+24),

в Мангистауской области – 4689 (+30),

в Кызылординской области – 4372 (+42).

Также 1222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султане — 186,

в городе Алматы — 428,

в городе Шымкенте — 5,

в Акмолинской области — 39,

в Актюбинской области — 29,

в Алматинской области — 80,

в Атырауской области — 158,

в ВКО — 42,

в ЗКО — 81,

в Карагандинской области — 98,

в Кызылординской области — 15,

в Мангистауской области — 7,

в Павлодарской области — 23,

в СКО — 23,

в Туркестанской области — 8.

Всего в стране выздоровели 234 057 человек от COVID-19

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