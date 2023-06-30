Новый метод патрулирования внедряют костанайские полицейские

Новый метод заключается в скрытом патрулировании заключается в том, что с помощью него будут фиксировать водителей, не пропустивших пешеходов.

С начала года на территории областного центра произошло 67 ДТП, более 50 % которых составляют наезды на пешеходов.

В связи с этим костанайские полицейские начали использовать метод скрытого патрулирования, в целях выявления грубых нарушений ПДД. Данный метод включает в себя работу сотрудников контролирующих дорожную безопасность на служебных автомобилях. Нарушения фиксируются на специальное устройство, после чего информация передается ближайшему патрулю.

«Основной задачей скрытого патрулирования является выявление в автомобильном потоке водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения. Работа в таком порядке помогает в тех местах, где нет комплексов фото-видеофиксации», — рассказал заместитель начальника ОМПС УП Костанай Алмат Карымсаков.

За два дня работы скрытого патрулирования привлечено более 20 водителей, не пропустивших пешеходов. Нарушителю грозит административный штраф в размере 10 МРП, при повторном нарушении в течение года санкция статьи предусматривает штраф в размере 15 МРП и водитель будет направлен на проверку знаний ПДД.

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