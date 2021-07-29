Новый метод замены старой канализационной трубы осваивают в Костанае

Бестраншейная замена труб. Принцип заключается в разрушении старой трубы с помощью специального оборудования. Новую технологию специалисты Костанай-Су применили уже на нескольких улицах города.
Новую технологию для замены труб начали применять в Костанае недавно, благодаря ей не приходится рушить асфальт, и создавать неудобства для жителей. На сегодня этим методом уже удалось заменить 320 м старых канализационных труб.
«Впервые применяется в городе Костанай метод замены канализационных труб проводится методом разрушения, то есть идет замена разрушением, предыдущую, старую трубу ломаем, соответственно новую трубу протягиваем этого же диаметра, а можно и большего»,- рассказывает заместитель главного инженера ГКП «Костанай-Су» Болат Сейтбаев.
Так, с помощью пневмоударной машины, расширителя и разрушителя, происходит разрушение старого трубопровода, а остатки вдавливаются в грунт, далее расширяют до нужного размера и запускают новую полиэтиленовую трубу, а соединение происходит вручную, для этого в колодец спускается специалист и соединяет их внутри. Но применять эту технологию получается не всегда.
«Зависит от сложности, соответственно от сложности работ. Бывает, что замену производим в районе 30-40 метров в день, бывает, что и 20 метров. Если на данном участке, были стальные вставки, данное оборудование не разрушает трубу, приходится вскрывать»,- отмечает Болат Сейтбаев.
Как рассказали в Костанай- Су такой метод применяется впревые, и пока удачно. И будут продолжать эти работы, там где это возможно, в другом случае замена труб будет производиться старым способом.
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