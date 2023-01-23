Новый министр просвещения отменит введённое Аймагамбетовым требование к претендентам на «Алтын белгі»

В Казахстане исключат требование, по которому претенденты на «Алтын белгі» должны сдать экзамен по математике на базе НИШ. Проект поправок в типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся представили для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА».

В мае 2022 года прежний министр просвещения Асхат Аймагамбетов сообщил, что для объективного и транспарентного оценивания претендентов на знак отличия один из экзаменов будет проводиться в независимой организации образования, передает informburo.kz

«Претенденты должны будут сдавать экзамен по математике на базе НИШ. Важно понимать, что эта мера принята исключительно для обеспечения академической честности. При этом задания будут одинаковыми и для сдающих в НИШ, и для сдающих на базе общеобразовательных школ», – отметил тогда Асхат Аймагамбетов.

В проекте новых правил это требование исключается «с целью создания комфортных условий для обучающегося при прохождении итоговой аттестации».

Кроме того, предлагается с 1 сентября 2023 года ввести экзамен по казахскому языку в 5-8, 10 классах. Экзамен будет проводиться по итогам освоения учебной программы в письменной и устной форме в соответствии с ГОСО (аудирование (слушание), говорение, чтение, письмо). Время проведения экзамена будет определять педсовет организации образования, задания составляются педагогами с соблюдением принципов академической честности и утверждается администрацией организации образования.

Итоговая оценка по предметам «Казахский язык», «Казахский язык и литература» будет выставляться на основании результатов экзамена (по пятибалльной шкале) и годовой оценки (по пятибалльной шкале) в процентном соотношении 30 на 70.

Также в правилах уточняется, что при выставлении итогового балла за СОР и СОЧ не учитываются помарки и оформление условий учебных заданий и задач, за поведение баллы не снижаются. Перед проведением СОЧ педагоги должны обсудить с учащимися соответствие заданий целям обучения, объём заданий, дать инструкции для их выполнения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.