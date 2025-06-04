Кто будет платить в фонд?
В документе указано, что фонд будет формироваться за счет:
- обязательных взносов операторов связи и интернет-провайдеров;
- добровольных взносов и пожертвований;
- других источников, не запрещенных законодательством.
Размер обязательного взноса прописан прямо в пояснительной записке.
«Создание и функционирование данного Фонда будет осуществляться полностью за счет взносов операторов связи, что будет составлять 3 процента от доходов операторов связи за отчетный год», — говорится в документе.
На что пойдут деньги?
Средства фонда планируется направлять на:
- развитие телекоммуникационной инфраструктуры и устранение «белых пятен»;
- поддержку цифровой безопасности и прав пользователей;
- обучающие проекты по цифровой грамотности.
Может ли это повлиять на цены?
Законопроект напрямую не предполагает повышения цен на услуги связи. Однако, учитывая фиксированный взнос в 3 процента от доходов, можно предположить, что операторы могут компенсировать эти расходы за счет тарифов. В документе нет ограничений, запрещающих это делать, а механизмов компенсации со стороны государства также не предусмотрено.