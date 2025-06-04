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Новый “налог“ на связь и интернет подготовили для казахстанцев

— Сегодня, 08:30
Изображение для новости: Новый “налог“ на связь и интернет подготовили для казахстанцев

pixabay.com

Министерство цифрового развития опубликовало законопроект, в котором предлагается создать Фонд повышения качества телекоммуникационных услуг и защиты прав граждан на сетях коммуникаций, сообщает tengrinews.kz

Согласно пояснительной записке к законопроекту, планируется создание фонда в форме некоммерческой организации. Его ключевая цель — поддержка проектов, направленных на развитие телеком-инфраструктуры, защиту прав пользователей и решение проблемы так называемых «белых пятен» — зон с нестабильной или отсутствующей мобильной связью.

Кто будет платить в фонд?

В документе указано, что фонд будет формироваться за счет:

  • обязательных взносов операторов связи и интернет-провайдеров;
  • добровольных взносов и пожертвований;
  • других источников, не запрещенных законодательством.

Размер обязательного взноса прописан прямо в пояснительной записке.

«Создание и функционирование данного Фонда будет осуществляться полностью за счет взносов операторов связи, что будет составлять 3 процента от доходов операторов связи за отчетный год», — говорится в документе.

На что пойдут деньги?

Средства фонда планируется направлять на:

  • развитие телекоммуникационной инфраструктуры и устранение «белых пятен»;
  • поддержку цифровой безопасности и прав пользователей;
  • обучающие проекты по цифровой грамотности.

Может ли это повлиять на цены?

Законопроект напрямую не предполагает повышения цен на услуги связи. Однако, учитывая фиксированный взнос в 3 процента от доходов, можно предположить, что операторы могут компенсировать эти расходы за счет тарифов. В документе нет ограничений, запрещающих это делать, а механизмов компенсации со стороны государства также не предусмотрено.



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