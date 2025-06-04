Согласно пояснительной записке к законопроекту, планируется создание фонда в форме некоммерческой организации. Его ключевая цель — поддержка проектов, направленных на развитие телеком-инфраструктуры, защиту прав пользователей и решение проблемы так называемых «белых пятен» — зон с нестабильной или отсутствующей мобильной связью.

Кто будет платить в фонд?

В документе указано, что фонд будет формироваться за счет:

обязательных взносов операторов связи и интернет-провайдеров;

добровольных взносов и пожертвований;

других источников, не запрещенных законодательством.

Размер обязательного взноса прописан прямо в пояснительной записке.

«Создание и функционирование данного Фонда будет осуществляться полностью за счет взносов операторов связи, что будет составлять 3 процента от доходов операторов связи за отчетный год», — говорится в документе.

На что пойдут деньги?

Средства фонда планируется направлять на:

развитие телекоммуникационной инфраструктуры и устранение «белых пятен»;

поддержку цифровой безопасности и прав пользователей;

обучающие проекты по цифровой грамотности.

Может ли это повлиять на цены?

Законопроект напрямую не предполагает повышения цен на услуги связи. Однако, учитывая фиксированный взнос в 3 процента от доходов, можно предположить, что операторы могут компенсировать эти расходы за счет тарифов. В документе нет ограничений, запрещающих это делать, а механизмов компенсации со стороны государства также не предусмотрено.