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Новый налог появится в Казахстане

— Сегодня, 10:32
Изображение для новости: Новый налог появится в Казахстане

pixabay.com

В Казахстане самозанятым хотят упростить уплату налогов. Подробности LS озвучили в министерстве национальной экономики.

В ответе на запрос редакции сообщается, что в проекте Налогового кодекса предусмотрен новый льготный режим с единым и минимальным платежом в 4%.

«В эту сумму войдут обязательные пенсионные взносы, соцотчисления и медстрахование», – пояснили в МНЭ.

Отмечается, что единый платеж можно вносить самостоятельно через приложение либо через налогового агента (платформу).

«Предельный доход – не более 4 080 МРП в год, или 16 042 560 тенге на 2025 год», – говорится в ответе на запрос.

В ведомстве добавили, что в ходе разработки нового кодекса была проведена работа по реформированию спецрежимов. Так, по итогам ревизии предусмотрены режимы для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для крестьянских или фермерских хозяйств.

Между тем в министерстве труда и соцзащиты LS сообщили, что данным режимом смогут воспользоваться физлица без регистрации в качестве ИП.

Ранее на круглом столе сената первый вице-министр труда Акмади Сарбасов заявил, что сейчас разрабатывается альтернатива ЕСП.



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