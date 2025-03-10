В Казахстане самозанятым хотят упростить уплату налогов. Подробности LS озвучили в министерстве национальной экономики.
В ответе на запрос редакции сообщается, что в проекте Налогового кодекса предусмотрен новый льготный режим с единым и минимальным платежом в 4%.
«В эту сумму войдут обязательные пенсионные взносы, соцотчисления и медстрахование», – пояснили в МНЭ.
Отмечается, что единый платеж можно вносить самостоятельно через приложение либо через налогового агента (платформу).
«Предельный доход – не более 4 080 МРП в год, или 16 042 560 тенге на 2025 год», – говорится в ответе на запрос.
В ведомстве добавили, что в ходе разработки нового кодекса была проведена работа по реформированию спецрежимов. Так, по итогам ревизии предусмотрены режимы для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для крестьянских или фермерских хозяйств.
Между тем в министерстве труда и соцзащиты LS сообщили, что данным режимом смогут воспользоваться физлица без регистрации в качестве ИП.
Ранее на круглом столе сената первый вице-министр труда Акмади Сарбасов заявил, что сейчас разрабатывается альтернатива ЕСП.
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