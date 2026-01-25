В новом Налоговом кодексе необходимо доработать нормы, касающиеся малого и микробизнеса. Такое мнение в интервью LS высказала управляющий директор AERC Евгения Пак.

Проблемы B2B-взаимодействия

Речь идёт о положениях, затрагивающих B2B-сегмент, в частности о взаимодействии компаний, работающих на общеустановленном и упрощённом режимах налогообложения.

По словам эксперта, проблема ухода от налогообложения фонда оплаты труда со стороны компаний на общеустановленном режиме через сотрудничество с ИП назрела давно. В таких схемах зачастую страдали сами работники, поскольку их социальная защищённость при работе через ИП была ниже.

Лазейка была, но решение оказалось жёстким

Как отметила Евгения Пак, прежнее законодательство содержало лазейку, которую бизнес активно использовал в рамках налоговой оптимизации. Формально это не нарушало закон, однако ситуация требовала системного подхода.

При этом новый Налоговый кодекс, по её мнению, устраняет не саму лазейку, а делает экономически невыгодным целый формат взаимодействия между компаниями.

«Налоговые штрафы» вместо точечных мер

Экономист считает, что вместо адресного и экономически нейтрального решения — например, определения перечня отраслей, где сотрудничество ТОО с ИП на упрощёнке является обоснованным аутсорсингом, — новый кодекс фактически ввёл дополнительные фискальные ограничения для любого взаимодействия общеустановленного и упрощённого режимов.

К таким видам деятельности она отнесла IT-поддержку, администрирование сайтов, рекламные и дизайнерские услуги, перевозки и другие направления.

Расходы больше не уменьшают налоговую базу

Формально новый Налоговый кодекс не запрещает компаниям на общеустановленном режиме работать с ИП на упрощёнке. Договоры по-прежнему можно заключать, а услуги — оплачивать.

Однако для целей налогообложения такие расходы больше не уменьшают налоговую базу. В результате бизнес вынужден платить налоги в полном объёме и нести дополнительную нагрузку из-за невозможности учесть часть затрат, связанных с работой с ИП.

Аутсорсинг под угрозой

По словам Евгении Пак, многие виды деятельности носят проектный и аутсорсинговый характер. Крупным компаниям зачастую экономически невыгодно содержать в штате целые подразделения дизайнеров, переводчиков или маркетологов.

Гораздо эффективнее сотрудничать с небольшими аутсорсинговыми командами, которые работают сразу с несколькими заказчиками. Сейчас же такие микропредприниматели оказываются перед выбором: либо уходить в «серую» зону, либо переходить на общеустановленный режим, что приводит к удорожанию услуг и снижению маржинальности.

Речь не о самозанятых

Экономист подчеркнула, что обсуждаемые проблемы не касаются самозанятых. Физические лица по-прежнему могут работать по договорам гражданско-правового характера, а формирование культуры официальной занятости остаётся важной задачей государства.

Речь идёт именно об аутсорсинговых видах деятельности, где малый бизнес работает с крупными компаниями — в сферах IT, цифрового маркетинга, дизайна, перевозок и других.

Возможные изменения уже в 2026 году

Евгения Пак не исключила, что поправки в Налоговый кодекс могут быть внесены уже в этом году. Подобный прецедент, по её словам, уже был — в октябре 2025 года изменения принимались в срочном порядке.

Это, по мнению эксперта, говорит о готовности правительства и парламента оперативно корректировать нормы при возникновении ощутимых экономических последствий.

Риск «живого» Налогового кодекса

В то же время экономист указала на риск повторения ситуации, когда Налоговый кодекс постоянно дорабатывается и переписывается. Спешка при принятии документа, недоучёт реакции бизнеса и последующая «ручная» настройка, по её словам, уже наблюдались ранее.

Если корректировки будут фрагментарными и приниматься под давлением текущих проблем, кодекс снова рискует стать «живым» документом, который меняют ежегодно.

Предсказуемость — ключевой фактор

Евгения Пак подчеркнула, что для предпринимателей и инвесторов ключевым фактором остаётся предсказуемость правил игры. Даже относительно высокие налоги могут быть приемлемыми, если они стабильны и понятны на горизонте 5–10 лет.

Частые изменения законодательства, напротив, усиливают регуляторную неопределённость, усложняют финансовое планирование и сдерживают приток иностранных инвестиций.

Казахстан и инвестиционный климат

В завершение эксперт отметила, что изменения Налогового кодекса являются частью более масштабных институциональных преобразований. Несмотря на текущие сложности, Казахстан, по её оценке, остаётся наиболее привлекательной страной для инвестиций в Центральной Азии.

