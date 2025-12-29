Депутат Азат Перуашев заявил, что новые положения Налогового кодекса могут нанести серьёзный ущерб малому и среднему бизнесу. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Мажилис, передаёт BAQ.KZ.

По словам Перуашева, запрет на отнесение на вычет B2B-сделок для предпринимателей, работающих на специальном налоговом режиме, фактически ограничивает легальную деятельность и создаёт дополнительные риски для бизнеса.

Он подчеркнул, что депутаты уже направили в правительство несколько обращений с предложением отказаться от этих норм. Перуашев отметил, что налогообложение не должно препятствовать законной работе предпринимателей, а действующие ограничения прежде всего бьют по малому бизнесу.

Кроме того, депутат обратил внимание на отсутствие в кодексе чёткого определения понятия «дробление бизнеса» и конкретной ответственности за такие нарушения. По его мнению, это делает новые меры формальными и малоэффективными, поскольку решения принимаются без статистики и доказательной базы.

Перуашев также заявил, что основная нагрузка от нововведений ложится на малых предпринимателей, где заняты сотни тысяч человек, тогда как крупный бизнес фактически остаётся вне зоны риска. По его словам, в случае использования малых компаний в схемах крупными игроками пострадают именно те, для кого малый бизнес является единственным источником дохода.

Перед Новым годом будут отключения электричества в Костанае - список Костанайская Горэлектросеть ТОО «ЭПК-forfait» информирует о проведении плановых ремонтных работ на трансформаторных подстанциях и воздушных...

Прогноз погоды на 30 декабря-1 января представили синоптики Прогноз погоды по Казахстану на 30 декабря 2025 года — 1 января 2026 года В...