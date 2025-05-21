С 28 апреля 2025 года в мобильном приложении «ЦОН» появился новый полезный сервис расчёта пенсий и пособий (калькулятор). Это удобный инструмент, с помощью которого граждане могут самостоятельно рассчитать предварительный размер социальных выплат, не выходя из дома.
С момента запуска, пользователи произвели расчеты через данный сервис 4 470 раз. На сегодняшний день, в калькуляторе доступны расчеты по 8 видам социальных выплат/пособий и пенсий в 5 ключевых категориях:
- выход на пенсию: базовая, солидарная и накопительная пенсия;
- рождение ребёнка: выплаты при временной утрате дохода (в связи с беременностью, родами или усыновлением), пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет;
- инвалидность: социальная выплата при утрате трудоспособности;
- потеря работы: выплата при увольнении;
- потеря близкого человека: выплата по случаю утраты кормильца.
Важно отметить, что расчет осуществляется на основе введённых пользователем данных, в связи с чем результаты являются приблизительными и носят информационный характер. Точный размер выплат будет рассчитан и утвержден по решению уполномоченного государственного органа на основе сведений, представленных заявителем.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение «ЦОН».
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