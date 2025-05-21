С 28 апреля 2025 года в мобильном приложении «ЦОН» появился новый полезный сервис расчёта пенсий и пособий (калькулятор). Это удобный инструмент, с помощью которого граждане могут самостоятельно рассчитать предварительный размер социальных выплат, не выходя из дома.

С момента запуска, пользователи произвели расчеты через данный сервис 4 470 раз. На сегодняшний день, в калькуляторе доступны расчеты по 8 видам социальных выплат/пособий и пенсий в 5 ключевых категориях:

выход на пенсию : базовая, солидарная и накопительная пенсия;

: базовая, солидарная и накопительная пенсия; рождение ребёнка : выплаты при временной утрате дохода (в связи с беременностью, родами или усыновлением), пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет;

: выплаты при временной утрате дохода (в связи с беременностью, родами или усыновлением), пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет; инвалидность : социальная выплата при утрате трудоспособности;

: социальная выплата при утрате трудоспособности; потеря работы : выплата при увольнении;

: выплата при увольнении; потеря близкого человека: выплата по случаю утраты кормильца.

Важно отметить, что расчет осуществляется на основе введённых пользователем данных, в связи с чем результаты являются приблизительными и носят информационный характер. Точный размер выплат будет рассчитан и утвержден по решению уполномоченного государственного органа на основе сведений, представленных заявителем.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение «ЦОН».