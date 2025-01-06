В Костанайской области внедрен новый подход к обеспечению безопасности на дорогах, сообщает пресс-служба ДП области.

В прошлом году в регионе было зарегистрировано 1232 ДТП, в которых погибли 83 человека, а 1578 получили травмы. Эти цифры подчеркивают необходимость принятия дополнительных мер для повышения безопасности.

Одним из эффективных методов, который начали использовать в области, стали скрытые патрули. Для этого на дороги выезжают автомобили без опознавательных знаков, оснащенные современными комплексами «Оракул-Инсайт».

Такой патруль не только фиксирует превышение скорости, но и выявляет другие нарушения, такие как непредоставление преимущества в движении пешеходов, проезд на запрещающий сигнал светофора, использование мобильных телефонов за рулем, неправильная парковка и непристегнутые ремни безопасности.

С момента внедрения скрытых патрулей было зафиксировано почти 4 тысячи нарушений ПДД, что заметно повысило дисциплину водителей.

Кроме того, для повышения эффективности контроля на дорогах с прошлого года в автомобилях патрульной полиции установлены 18 аппаратно-программных комплексов фотовидеофиксации «Оракул-Инсайт» и «ПаркРайт», которые в режиме реального времени фиксируют нарушения скоростного режима.

«Водителям напоминают, что строгое соблюдение ПДД – ключ к безопасности на дорогах. Технологии и усиленный контроль помогут снизить количество аварий и травм на дорогах Костанайской области»,- сообщает ДП.

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