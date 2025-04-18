Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации опубликовало информацию о порядке въезда иностранцев в Россию.

Согласно постановлению Правительства РФ в России проводится эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан в том числе, граждан Казахстана и лиц без гражданства при въезде и выезде из страны.

На первом этапе эксперимента, до 30 июня 2025 года, граждане Казахстана, прибывающие в международные аэропорты города Москвы — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, а также через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, обязаны сдавать биометрические данные – изображение лица и отпечатки пальцев.

На втором этапе, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России.

В этот период для каждого въезжающего иностранца (в том числе, гражданина Казахстана) будет сформирован цифровой профиль. При этом создать такой профиль можно будет и самостоятельно в приложении RuID, которое станет аналогом госуслуг для граждан других государств и предложит возможность сообщить о визите и получать различные услуги на территории России (например, оформить медицинскую страховку). Цифровой профиль будет интегрирован в целый ряд государственных систем, включая госуслуги.

Казахстанцам рекомендуют заранее быть готовыми к дополнительным процедурам в пунктах пересечения границы.

Эксперимент не касается:

сотрудников аккредитованных в России дипломатических представительств и международных организаций и членов их семей;

владельцев дипломатических и служебных паспортов;

детей до 6 лет.

Информируем, что согласно российскому законодательству, гражданам иностранных государств, в том числе Республики Казахстан, в целях обеспечения безопасности и правопорядка, в ряде случаев, может быть запрещен въезд в Российскую Федерацию.