Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации опубликовало информацию о порядке въезда иностранцев в Россию.
Согласно постановлению Правительства РФ в России проводится эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан в том числе, граждан Казахстана и лиц без гражданства при въезде и выезде из страны.
На первом этапе эксперимента, до 30 июня 2025 года, граждане Казахстана, прибывающие в международные аэропорты города Москвы — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, а также через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, обязаны сдавать биометрические данные – изображение лица и отпечатки пальцев.
На втором этапе, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России.
В этот период для каждого въезжающего иностранца (в том числе, гражданина Казахстана) будет сформирован цифровой профиль. При этом создать такой профиль можно будет и самостоятельно в приложении RuID, которое станет аналогом госуслуг для граждан других государств и предложит возможность сообщить о визите и получать различные услуги на территории России (например, оформить медицинскую страховку). Цифровой профиль будет интегрирован в целый ряд государственных систем, включая госуслуги.
Казахстанцам рекомендуют заранее быть готовыми к дополнительным процедурам в пунктах пересечения границы.
Эксперимент не касается:
- сотрудников аккредитованных в России дипломатических представительств и международных организаций и членов их семей;
- владельцев дипломатических и служебных паспортов;
- детей до 6 лет.
Информируем, что согласно российскому законодательству, гражданам иностранных государств, в том числе Республики Казахстан, в целях обеспечения безопасности и правопорядка, в ряде случаев, может быть запрещен въезд в Российскую Федерацию.
Во избежание неприятных ситуаций в пунктах пропуска на государственной границе, рекомендуем заблаговременно перед поездкой проверить свои данные на предмет разрешения на въезд в Россию на онлайн-сервисе по ссылке
Нужно заполнить данные.
После чего система выдаст либо ответ «Оснований, препятствующих въезду на территорию Российской Федерации, по линии МВД России на данный момент не обнаружено», либо «У МВД России имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации» с указанием региона – инициатора неразрешения въезда. Полученная информация носит справочный характер и актуальна на день проверки.
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