Новый праздник хотят учредить в Казахстане

В Казахстане может появиться новый праздник. Министерство культуры и спорта опубликовало проект постановления, где дополнило перечень праздничных дат Днем Абая, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Авторы постановления предлагают отмечать в Казахстане День Абая 10 августа. Проект находится на стадии публичного обсуждения до 13 июля 2020 года.

Отмечается, что проект разработан в соответствии со статьей 4 закона «О праздниках в Республике Казахстан» и во исполнение поручения госсекретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева от 21 мая 2020 года.

Напомним, в 2020 году Казахстан отмечает 175-летний юбилей со дня рождения великого казахского поэта.

Абай Кунанбаев — казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.

Датой рождения Абая по юлианскому календарю считается 10 августа 1845 года, а по используемому сейчас григорианскому календарю — 23 августа 1845 года.

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