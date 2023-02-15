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Новый праздник может появиться в Казахстане.
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В Казахстане может появиться новый профессиональный праздник — День работников сферы государственных услуг. Проект постановления правительства появился на сайте «Открытые НПА», передает Tengrinews.kz.
День работников в сфере государственных услуг планируют отмечать 15 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов.
В пояснительной записке отмечается, что работники сферы оказания государственных услуг не имеют своего профессионального праздника. Это лишает их возможности ощущать принадлежность к единому профессиональному сообществу.
«Включение такого праздника в перечень профессиональных даст возможность ощущать принадлежность к единой отрасли, к единому профессиональному сообществу, а также будет способствовать дальнейшему развитию корпоративной культуры», — говорится в документе.
Появление нового профессионального праздника инициировано Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности для поддержки работников сферы государственных услуг. По данным министерства, их общая численность составляет более 20 тысяч человек.
Проект документа будет находиться на публичном обсуждении до 1 марта 2023 года.
Стоит отметить, что инициатива была опубликована на сайте «Открытые НПА» еще в марте 2021 года.
Напомним, выходными считаются лишь дни государственных праздников. Профессиональные праздники таковыми не являются.