Новый праздник появился в Казахстане.
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24 октября будет официальным Днем библиотекаря. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства культуры и спорта, передает Tengrinews.kz.
«Внести в постановление от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Казахстане» следующее дополнение: перечень праздничных дат в Казахстане, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 38-1 следующего содержания: «38-1. День библиотекаря — 24 октября«, — говорится в постановлении правительства.
Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
В описании инициативы на портале «Открытые НПА» отмечается, что цель постановления — повышение имиджа профессии библиотекаря и его стимулирование на профессиональной арене.
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