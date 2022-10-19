Новый праздник появился в Казахстане.

24 октября будет официальным Днем библиотекаря. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства культуры и спорта, передает Tengrinews.kz.

«Внести в постановление от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Казахстане» следующее дополнение: перечень праздничных дат в Казахстане, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 38-1 следующего содержания: «38-1. День библиотекаря — 24 октября«, — говорится в постановлении правительства.

Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

В описании инициативы на портале «Открытые НПА» отмечается, что цель постановления — повышение имиджа профессии библиотекаря и его стимулирование на профессиональной арене.

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