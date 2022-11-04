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Новый праздник появился в Казахстане

Новый праздник появился в Казахстане.

В Казахстане появился новый профессиональный праздник — День работников цифровизации и информационных технологий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

День работников цифровизации и информационных технологий в Казахстане будут отмечать 10 ноября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов.

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