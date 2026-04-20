Новый праздник появился в Казахстане от 20.04.2026

Правительство Казахстана утвердило изменения в перечне праздничных дат. Соответствующее постановление от 15 апреля 2026 года опубликовано, сообщает Zakon.kz.

Что изменилось

В список официальных дат добавлен новый праздник — День казахского тазы и тобета. Его будут отмечать ежегодно 3 сентября.

Речь идёт о национальных породах собак — Казахский тазы и Казахский тобет, которые считаются частью культурного наследия страны.

Когда вступит в силу

Постановление вводится в действие с 28 апреля 2026 года.

Таким образом, в календаре Казахстана появится ещё одна памятная дата, связанная с традициями и национальной идентичностью.



