Новый праздник появился в Казахстане

Его впервые отметят в этом году в июне/
Постановлением Правительства РК от 30 марта 2021 года внесены дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, передает zakon.kz.
Так, перечень дополнен пунктом 11-1 следующего содержания:
«День работников антимонопольного органа – 7 июня».
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
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