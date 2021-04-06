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Новый праздник появился в Казахстане

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Его впервые отметят в этом году в июне/

Постановлением Правительства РК от 30 марта 2021 года внесены дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, передает zakon.kz.  

Так, перечень дополнен пунктом 11-1 следующего содержания:

«День работников антимонопольного органа – 7 июня».

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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