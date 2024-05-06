Новый праздник появится у казахстанцев

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Министерство туризма и спорта подготовило дополнение в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В частности, в Перечень праздничных дат в РК вносится еще одна праздничная дата:
Национальный день книги – 23 апреля.
Как поясняется, новая праздная дата вносится в связи с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данным на основной сессии третьего Национального курултая для целях формирования в обществе высокой культуры чтения.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 22 мая.
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