Новый праздник появится у казахстанцев

Министерство туризма и спорта подготовило дополнение в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Перечень праздничных дат в РК вносится еще одна праздничная дата:

Национальный день книги – 23 апреля.

Как поясняется, новая праздная дата вносится в связи с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данным на основной сессии третьего Национального курултая для целях формирования в обществе высокой культуры чтения.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 22 мая.

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