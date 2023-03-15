Новый праздник появится в Казахстане

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МИОР РК подготовил изменения и дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

Так, в перечне праздничных дат в Республике Казахстан появится пункт:

Национальный день печати – 2 февраля.

Под этим же пунктом находится: День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 15 февраля.

Как поясняется, новая праздничная дата вводится в связи с поручением заместителя руководителя Администрации президента РК Аиды Балаевой.

В пояснительной записке к документу говорится, что точкой отсчета нового праздника стала дата первого выпуска национального издания в таких странах, как Россия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан.

«Важно сделать дату выхода первого номера газеты «Қазақ», стоящей у истоков средств массовой информации, исторически значимой датой», – считают в МИОР.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 апреля.

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