Новый праздник появится в Казахстане

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 5 мая.

Министерство сельского хозяйства РК подготовило проект постановления Правительства РК, которым внесло дополнения в Перечень праздничных дат в Казахстане, передает zakon.kz.

В частности, Перечень праздничных дат в Республике Казахстан дополнить пунктом:

«14−1. День животноводов — второе воскресенье июня», говорится в документе.

Как отмечается, в пояснительной записке целью проекта является утверждение праздника дня животноводов в стране, а также повышение престижа работников отрасли животноводства, поощрение их за достигнутые успехи в отрасли.

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