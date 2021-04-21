Новый праздник появится в Казахстане

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 5 мая.
Министерство сельского хозяйства РК подготовило проект постановления Правительства РК, которым внесло дополнения в Перечень праздничных дат в Казахстане, передает zakon.kz.
В частности, Перечень праздничных дат в Республике Казахстан дополнить пунктом:
«14−1. День животноводов — второе воскресенье июня», говорится в документе.
Как отмечается, в пояснительной записке целью проекта является утверждение праздника дня животноводов в стране, а также повышение престижа работников отрасли животноводства, поощрение их за достигнутые успехи в отрасли.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области