Новый праздник предложили утвердить в Казахстане

Депутат Мажилиса Даулет Мукаев предложил утвердить новый праздник в Казахстане. Идею он изложил в запросе на имя вице-премьера Тамары Дуйсеновой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Депутатский запрос был посвящен национальной одежде в Казахстане. По мнению мажилисмена Даулета Мукаева, традиционные одеяния как нельзя лучше отражают национальный код казахстанцев.

«Рекомендую правительству утвердить День национальной одежды на республиканском уровне, чтобы прославить нашу национальную одежду. Этот день станет основой популяризации наших культурных ценностей и воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма», — заявил Даулет Мукаев.

Также он призвал своих коллег-депутатов чаще носить элементы национальной одежды в Мажилисе.

«Уважаемые коллеги, вы прекрасно знаете, что я пропагандирую в Парламенте национальную одежду среди своих более миллиона читателей (в соцсетях — прим.). Если бы вы поддерживали этот процесс, это вдохновило бы многих людей», — сказал депутат.

В будущем, по мнению Мукаева, необходимо превратить традицию ношения национальной одежды в тренд, не ограничиваясь только Наурызом и тематическими акциями.