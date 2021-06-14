Новый предмет будут изучать первоклашки Казахстана

Есть новшества и в сфере школьного образования. Об этом сообщил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов.

Информатику теперь будут изучать уже с первого класса. Причем цифровые навыки, в мин.образования называют ключевыми в современном мире, такими как счет или письмо.

«Если говорить об информатике, мы ежегодно увеличиваем количество классов ,которые проходят информатику, то есть если увсловнов начале 2010-го года дети проходили информатику, начиная с седьмого класса, потом начали проходить с пятого, далее с четвёртого, третьего, то уже с сентября текущего года цифровую грамотность дети начнут изучать уже с первого класса», — сообщил Асхат Аймагамбетов.

Первоклашки будут проходить азы алгоритмики, кибербезопасности и информационной гигиены. Это позволит подрастающему поколению получить знания, без которых в эпоху глобальной цифровизации тяжело обходиться.

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