Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов предложил ввести в школах новый предмет для борьбы с преступностью среди подростков. Об этом он написал в своем аккаунте соцсети X.

«Сегодня мы видим: часть подростков, к сожалению, совершают серьёзные проступки — от драк до более тяжких преступлений. Многие из них просто не знали, что нарушают закон. Они не понимали, что за это наступает ответственность. Правовая безграмотность — вот настоящая угроза. Поэтому мы предложили уполномоченному органу важную инициативу — с 7 класса ввести в школах обязательный предмет «Закон и Порядок». Его могут вести практикующие юристы и ветераны органов, чтобы делиться не только знаниями, но и жизненным опытом. Когда подросток понимает суть закона — он обретает ориентир, а не страх, дисциплину, а не вседозволенность. Информирован – значит вооружен. Разве будет плохо, если подросток сможет делиться полученными знаниями не только со сверстниками, но и в семье и с соседями», — отметил Генпрокурор РК.

Прокурор страны уверен, что такие занятия помогут воспитать молодое поколение.

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