Новый предмет появится в школах Казахстана

Программа обучения проходит экспертизу.

Теперь в школах будут учить детей играть на домбре, сообщила вице-президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина Алмагуль Мухамедханова,передает корреспондент zakon.kz.

Она отметила, что такой предмет необходимо внедрять с шестого класса. Сейчас программа обучения проходит экспертизу, а после будет отправлена во все организации образования.

Национальные ценности — это очень важно. Мы должны опираться и формировать человека, который не просто любит свою родину, который предан ей, продвигает идеи, ценности своего народа и родины. Но это не означает, что все максимально быстро перейдут к изучению этой дисциплины. Все будет зависеть от готовности и ресурсов школы, — сказала Алмагуль Мухамедханова на августовской конференции по вопросам образования в столице.

По ее словам, особенно это касается классов с казахским языком обучения.

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