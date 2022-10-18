Новый предмет появится в школах РК.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства поручил ввести в школах занятия по прививанию правил поведения дома, сообщает корреспондент zakon.kz.

Глава правительства отметил, что решение проблемы домашнего насилия требует комплексного подхода. Важно, чтобы нововведения обсуждались с общественностью, особенно меры законодательного характера.

В связи с этим он поручил:

Министерству информации провести широкую информационную кампанию по формированию нетерпимости к бытовому насилию и укреплению семейных ценностей;

Министерству просвещения предусмотреть школьные часы по привитию детям норм уважения к семье и правилам поведения дома.

Премьер-министр подчеркнул, что следует обратить внимание и на вопросы дальнейшей реабилитации лиц, подвергшихся насилию. По его словам, им необходима не только медицинская, но и психологическая, правовая помощь квалифицированных специалистов.

«В регионах не хватает кризисных центров и учреждений временной адаптации. В связи с этим акиматам регионов необходимо принять меры по расширению сети кризисных центров для жертв бытового насилия, центров временной адаптации, а также наркологических учреждений для принудительного лечения», — отметил Алихан Смаилов.

Министерству труда совместно с заинтересованными госорганами необходимо разработать типовые правила медико-социального учета неблагополучных семей, реально нуждающихся в помощи государства;

Министерству здравоохранения совместно с акиматами упростить процедуры направления на принудительное лечение. С учетом международного опыта выработать предложения по применению к правонарушителям мер психологической терапии;

Министерству внутренних дел в рамках разработки законодательных поправок по ужесточению ответственности за бытовое насилие провести разъяснительную работу среди населения.

Ранее на заседании правительства глава МВД Марат Ахметжанов сообщил, что с начала года в полицию поступило 100 тыс. сигналов о бытовом насилии, по 60% из них полиция не смогла принять меры, так как на месте потерпевшие отказывались от подачи заявлений.

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