Новый предмет предлагают ввести в школах РК.

Начинать обучение финансовой грамотности со школы предложили мажилисмены, заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев поддержал предложение и обещал решить этот вопрос с главами образовательных министерств, сообщает zakon.kz.

Вопрос финансовой грамотности при обсуждении законопроекта о банкротстве физических лиц на пленарном заседании палаты поднял депутат Мажилиса Парламента Бауржан Сартбаев.

«Финансовой грамотности надо обучать со школьной скамьи. Надо этот вопрос отработать Министерству просвещения, рассмотреть, могут ли они включить как предмет в школьную программу финансовую грамотность. Потому что когда человек дошел до такого состояния, что не может погашать свои кредиты и идет на банкротство, то его учить грамотно пользоваться деньгами уже поздно», — отметил депутат Мажилиса Парламента Бауржан Сартбаев.

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев поддержал предложение депутата.

«Считаю, что финансовая грамотность – это большой вопрос, который стоит перед нашим обществом. Именно из-за финансовой безграмотности многие попадают в тяжелые ситуации. Я поддерживаю и готов поставить этот вопрос перед двумя министрами (просвещения и науки и высшего образования. – Прим. ред.)», — сказал заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Мажилис Парламента одобрил в первом чтении законопроект о банкротстве физических лиц и сопутствующие поправки.

По данным Минфина, на 1 октября 2022 года задолженность перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами имеют 7,8 млн человек на сумму более 14,3 трлн тенге.

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