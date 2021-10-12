USD 424.53
EUR 490.46
RUB 5.93
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Новый предмет введут для первоклассников Казахстана

Новый предмет введут для первоклассников Казахстана

hse.ru

Vinkmag ad

Цифровой грамотности будут обучать первоклассников в казахстанских школах с января 2022 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

В третьей четверти в школьную программу впервые введут предмет «Цифровая грамотность».

«Учебная программа должна соответствовать запросам и требованиям времени. Мы видим, как стремительно развивается цифровой мир. Сейчас дети умеют пользоваться смартфонами, компьютерами уже в дошкольном возрасте. Сегодня цифровая грамотность становится одним из таких базовых навыков, как чтение и письмо. Поэтому важно как можно раньше обучить детей основам цифровой грамотности, цифровой гигиены и информационной безопасности. Разумеется, новый предмет будет адаптирован с учетом возраста детей», — цитирует пресс-служба председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН Гульмиру Каримову.

В министерстве отмечают, что ранее школьники изучали дисциплину «Информационно-коммуникационные технологии» начиная с третьего класса.

Кроме того, пересмотрены учебные программы по предметам «Информационно-коммуникационные технологии» для 4-го класса и «Информатика» для 5-11-х классов. Новшества, по данным МОН, направлены на то, чтобы дети получали качественные и актуальные знания в сфере информационных технологий.

«В рамках школьной программы будут изучаться такие языки программирования, как, например, Python, который является одним из самых популярных языков программирования. Вместе с тем в 5-9-х классах детей также будут обучать 3D-моделированию, 3D-принтингу.

Типовая учебная программа по предмету «Информатика» для 10-11-х классов также разработана с учетом современных тенденций развития IT-сферы. В программу обучения включены такие темы, как IT-StartUp, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, разработка мобильных приложений, Big Data и другие. Также в учебные программы всех классов включены темы о правилах безопасности в сети Интернет, сетевом этикете и авторском праве», — добавили в пресс-службе Министерства образования.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Инфляция ускорилась в Казахстане