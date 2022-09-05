Новый прогноз: казахстанцев предупредили о росте инфляции

Председатель Национального банка Галымжан Пирматов заявил, что пик инфляции в Казахстане еще впереди, до конца 2022 года инфляция ожидается на уровне 16-18 процентов, передает Tengrinews.kz.

«Месячная динамика инфляции, несмотря на снижение с пика в марте 2022 года, все еще остается высокой, превышая среднегодовые значения. В годовом выражении инфляция достигла 16,1 процента. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 20,8 процента«, — заявил Пирматов на брифинге в Нацбанке.

Он подчеркнул, что непродовольственная инфляция также ускорилась до 15,5 процента из-за удорожания импортных товаров. В частности, это касается хозяйственных товаров, а также канцелярских принадлежностей на фоне роста спроса.

По словам председателя Национального банка, инфляция платных услуг достигла 10,1 процента. Наибольший рост цен наблюдается по аренде жилья. Тарифы на услуги предприятий-монополистов изменились практически во всех регионах в связи с окончанием моратория на повышение тарифов до 1 июля 2022 года. Так, их месячный рост составил 1,3 процента.

«Инфляционные ожидания остаются повышенными. Медианная оценка ожидаемой на год вперед инфляции в августе текущего года составила 16,5 процента. По итогам текущего года, согласно обновленным прогнозам, мы ожидаем инфляцию на уровне 16-18 процентов. Это выше предыдущих прогнозов Национального банка», — сказал он.

Пересмотр прогноза связан с более высокой, чем ожидалось, фактической инфляцией и сильным фискальным импульсом.

«Значительное инфляционное давление будет сохраняться на фоне высокой внешней инфляции, ослабления тенге и перестройки логистических и производственных цепочек. Дополнительным фактором роста цен будут выступать высокие и незаякоренные инфляционные ожидания», — добавил Пирматов.

По данным Нацбанка, в 2023 году инфляция будет замедляться до 7,5-9,5 процента.

«Сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать снижение индекса ФАО на зерновые, высокая база инфляции 2022 года, более быстрое, чем ожидалось замедление инфляции в России. Несмотря на эти позитивные предпосылки, более сильный фискальный импульс не позволил пересмотреть прогноз на 2023 год в сторону снижения.

В 2024 году, в случае отсутствия новых внешних и внутренних шоков, инфляция будет стремиться к таргетируемому коридору. По нашим оценкам, она сформируется на уровне 5,5-7,5 процента. Процикличная фискальная политика остается основным фактором инфляции в среднесрочной перспективе», — заключил глава Нацбанка.

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