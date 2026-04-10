Новый расчёт пенсий: казахстанцам ужесточают условия

Министерство труда вынесло на публичное обсуждение проект постановления, который предлагает изменить подход к расчёту порога минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений. Документ опубликован на портале «Открытые НПА», обсуждение продлится до 21 апреля, сообщает BAQ.kz.

Новый подход к расчёту

Сейчас ПМД рассчитывается так, чтобы к моменту выхода на пенсию у человека оставалась сумма, обеспечивающая выплаты не ниже минимальной пенсии. Новый проект предлагает иной принцип — ориентироваться на стоимость отложенного пожизненного пенсионного аннуитета.

Это означает, что порог будет определяться исходя из суммы, необходимой уже сегодня для обеспечения стабильных пожизненных выплат в будущем.

В Единый накопительный пенсионный фонд уточнили, что расчёты будут учитывать возраст вкладчика, демографические показатели и финансовые параметры — включая доходность и индексацию.

Пороги могут вырасти

На практике новая методика может привести к увеличению порогов минимальной достаточности. Это значит, что уменьшится сумма, доступная для досрочного изъятия на жильё или лечение.

Куда ушли пенсионные деньги

По данным ЕНПФ на 1 марта 2026 года, на улучшение жилищных условий направлено 4,65 трлн тенге — по более чем 3,2 млн заявлений.

На лечение казахстанцы использовали 985,3 млрд тенге (свыше 1 млн заявлений).

Основная часть средств в жилищном направлении пришлась на покупку недвижимости — 2,49 трлн тенге. Также значительные суммы направлены на пополнение вкладов в Отбасы банк и частичное погашение ипотечных займов.

«Стоматологический» тренд

Среди медицинских расходов абсолютным лидером стала стоматология — на неё пришлось более 932 млрд тенге, или почти 95% всех средств, направленных на лечение.

Сколько человек обнулили счета

По информации ЕНПФ, полностью вывели пенсионные накопления более 132 тысяч человек. Это те, кто оформил пенсионный аннуитет или получает выплаты за выслугу лет.

В фонде подчеркнули, что при использовании средств сверх ПМД «обнуление» невозможно — на счетах остаётся установленный минимум.

Что дальше

Проект находится на стадии обсуждения. В случае его принятия подход к пенсионным накоплениям может существенно измениться, а требования к их минимальному уровню — ужесточиться.

