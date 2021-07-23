Новый рекорд в Казахстане по заражённым COVID-19

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🦠 Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 июля 2021 года в Казахстане

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За прошедшие сутки зарегистрировано 6 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Всего в стране подтверждено 516 117 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 1381,

в городе Алматы – 996,

в городе Шымкенте – 488,

в Акмолинской области – 189,

в Актюбинской области – 230,

в Алматинской области – 230,

в Атырауской области – 489,

в ВКО – 78,

в Жамбылской области – 105,

в ЗКО – 235,

в Карагандинской области – 794,

в Костанайской области – 156,

в Кызылординской области – 129,

в Мангистауской области – 205,

в Павлодарской области – 203,

в СКО – 110,

в Туркестанской области – 101.

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