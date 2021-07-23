Новый рекорд в Казахстане по заражённым COVID-19

Фото из открытых источников
🦠 Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 22 июля 2021 года в Казахстане
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За прошедшие сутки зарегистрировано 6 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Всего в стране подтверждено 516 117 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 1381,
в городе Алматы – 996,
в городе Шымкенте – 488,
в Акмолинской области – 189,
в Актюбинской области – 230,
в Алматинской области – 230,
в Атырауской области – 489,
в ВКО – 78,
в Жамбылской области – 105,
в ЗКО – 235,
в Карагандинской области – 794,
в Костанайской области – 156,
в Кызылординской области – 129,
в Мангистауской области – 205,
в Павлодарской области – 203,
в СКО – 110,
в Туркестанской области – 101.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области