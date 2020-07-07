Новый ремонт теплотрассы — новые отключения горячей воды в Костанае

В Костанае стартовал капитальный ремонт еще одной теплотрассы. На этот раз он проходит по улице Базовая в районе Набережной КЖБИ. Эти работы пока не стали причиной новых отключений горожан от горячей воды. Тем не менее, в КТЭК сообщили, что прекращение подачи все-таки состоится, передает alau.kz

На прошлой неделе стартовал ремонт еще одного объекта теплотрассы в Костанае. На этот раз им стал второй вывод третьей котельной, который расположен по улице Базовая.

«Общая протяженность 1700 метров. Генеральным подрядчиком выступает «Интерстиль». На данный момент ведутся демонтажные работы надземной части теплотрассы по улице Базовая. Ведется монтаж новой теплотрассы диаметром 720 миллиметров в районе второй котельной по улице Базовая»,- рассказал Нурлан Кошеков, заместитель главного инженера КТЭК.

Прежние трубы были в эксплуатации 30 лет. Теперь их заменят новыми карагандинскими. Сроком их работы называют от 20 до 25 лет. При этом качество позволит сократить тепловые потери до 20 процентов. Таких труб в Костанай уже завезли треть от общего объема, необходимого для замены теплотрассы. По словам заместителя главного инженера, эти поставки проходят ежедневно и от графика не отклоняются. Проводимые работы сейчас находятся в самом начале, а потому пока не повлияли на новые отключения горячей воды в городе. Тем не менее, такое развитие событий потребителям ждать все-таки стоит.

«На данном участке сейчас от третьей котельной до проспекта Абая потребителей нет. При завершении работ на данном участке, при переходе на участок от Абая до улицы генерала Арыстанбекова будут отключены временно потребители»,- сообщил Нурлан Кошеков.

Отключение планируют провести через месяц. О том, сколько домов оно захватит, пока не сообщается. Зато в КТЭК рассказали, что горячая вода в дома вернется в те же сроки, что и предусмотренные для других объектов капитального ремонта теплотрасс.

«Ориентировочный запуск горячего водоснабжения, завершение работ – сентябрь, до начала сентября. Дальше будут работы производиться по благоустройству, озеленению, восстановлению асфальтового покрытия»,- сказал заместитель главного инженера.

Ремонт второго вывода третьей котельной получил финансирование из республиканского бюджета. Это стало возможным благодаря действию государственной программы «Дорожная карта занятости». В ее рамках около половины работников на данном объекте должны быть трудоустроены через местный центр занятости.

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