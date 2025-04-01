Новый цифровой сервис для оповещения владельцев транспортных средств запущен в Казахстане.
Об этом на заседании Правительства сообщил министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева. Его внедрение обеспечит безопасность и удобство на дорогах общего пользования.
«Если вы заметили, что машина оставлена с открытым окном или блокирует проезд, то достаточно ввести госномер и выбрать ситуацию. Водителю поступит анонимное уведомление. Мы рассчитываем, что этот сервис станет инструментом взаимовыручки и гражданской ответственности», — отметил Жаслан Мадиев.
Сервис доступен через мобильное приложение eGov Mobile.
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