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Новый сервис для автовладельцев запустили в Казахстане

— Сегодня, 11:28
Изображение для новости: Новый сервис для автовладельцев запустили в Казахстане

pixabay.com

Новый цифровой сервис для оповещения владельцев транспортных средств запущен в Казахстане.

Об этом на заседании Правительства сообщил министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева. Его внедрение обеспечит безопасность и удобство на дорогах общего пользования.

«Если вы заметили, что машина оставлена с открытым окном или блокирует проезд, то достаточно ввести госномер и выбрать ситуацию. Водителю поступит анонимное уведомление. Мы рассчитываем, что этот сервис станет инструментом взаимовыручки и гражданской ответственности», — отметил Жаслан Мадиев.

Сервис доступен через мобильное приложение eGov Mobile.



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