Новый сервис. Пожаловаться на общественный транспорт могут костанайцы

Для жителей города Костанай запущен сервис — подача жалоб на общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба акима Костаная.

«Если вы долго ждете автобус, вам не понравилось качество оказанных услуг или в автобусе не были соблюдены правила перевозки пассажиров, то тогда вы можете оставить свои жалобы и предложения по улучшению общественного транспорта. Для этого нужно всего лишь отсканировать платежный QR-код в автобусе с помощью приложения Smart Qostanai и отправить свою заявку! Ваша заявка попадет напрямую оператору по управлению транспортным комплексом. Сделаем поездки в автобусе комфортными вместе!», — говорится в сообщении акимата.

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