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Новый штамм COVID-19: в Казахстане вводятся ограничения

russian.rt.com

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С 3 декабря в Казахстане вводят новые ограничения из-за угрозы нового штамма коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Об этом на заседании правительства сказал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

Межведомственной комиссией было принято следующее решение:

  • ограничить въезд в Казахстан иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга;
  • ввести наличие обязательного ПЦР-теста независимо от вакцинации для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи коронавируса, вызванные вариантом «омикрон-штамма». На сегодняшний день это Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада;
  • лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи коронавируса, вызванные «омикрон-штаммом», независимо от результата ПЦР-теста должны самоизолироваться на семь дней;
  • учитывая пассажиропоток с Египтом и выявление в Бельгии случая коронавируса, вызванного «омикрон-штаммом», у прибывшего из Египта лица, необходимо приостановить авиасообщение с Египтом;
  • продолжить секвенирование штаммов коронавирусной инфекции, циркулирующих в Казахстане.

Напомним, 26 ноября стало известно, что в Южно-Африканской Республике обнаружена новая мутация коронавируса под названием B.1.1.529, в связи с чем ВОЗ созвала экстренное совещание.

Позднее новому штамму COVID-19 из ЮАР дали имя — он официально назван греческой буквой «омикрон».

Также 29 ноября Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

Президент отметил, что «мир переживает сложные времена».

Сейчас обнаружен новый штамм коронавируса – «омикрон». Нам нужно держаться вместе в борьбе с коронавирусом, отметил Касым-Жомарт Токаев

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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