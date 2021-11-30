Новый штамм COVID-19: в Казахстане вводятся ограничения

С 3 декабря в Казахстане вводят новые ограничения из-за угрозы нового штамма коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Об этом на заседании правительства сказал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

Межведомственной комиссией было принято следующее решение:

ограничить въезд в Казахстан иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга;

ввести наличие обязательного ПЦР-теста независимо от вакцинации для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи коронавируса, вызванные вариантом «омикрон-штамма». На сегодняшний день это Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада;

лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи коронавируса, вызванные «омикрон-штаммом», независимо от результата ПЦР-теста должны самоизолироваться на семь дней;

учитывая пассажиропоток с Египтом и выявление в Бельгии случая коронавируса, вызванного «омикрон-штаммом», у прибывшего из Египта лица, необходимо приостановить авиасообщение с Египтом;

продолжить секвенирование штаммов коронавирусной инфекции, циркулирующих в Казахстане.

Напомним, 26 ноября стало известно, что в Южно-Африканской Республике обнаружена новая мутация коронавируса под названием B.1.1.529, в связи с чем ВОЗ созвала экстренное совещание.

Позднее новому штамму COVID-19 из ЮАР дали имя — он официально назван греческой буквой «омикрон».

Также 29 ноября Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

Президент отметил, что «мир переживает сложные времена».

Сейчас обнаружен новый штамм коронавируса – «омикрон». Нам нужно держаться вместе в борьбе с коронавирусом, отметил Касым-Жомарт Токаев

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.