Новый штамм COVID-19: в Казахстане вводятся ограничения

russian.rt.com
С 3 декабря в Казахстане вводят новые ограничения из-за угрозы нового штамма коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Об этом на заседании правительства сказал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.
Межведомственной комиссией было принято следующее решение:
- ограничить въезд в Казахстан иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга;
- ввести наличие обязательного ПЦР-теста независимо от вакцинации для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи коронавируса, вызванные вариантом «омикрон-штамма». На сегодняшний день это Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада;
- лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи коронавируса, вызванные «омикрон-штаммом», независимо от результата ПЦР-теста должны самоизолироваться на семь дней;
- учитывая пассажиропоток с Египтом и выявление в Бельгии случая коронавируса, вызванного «омикрон-штаммом», у прибывшего из Египта лица, необходимо приостановить авиасообщение с Египтом;
- продолжить секвенирование штаммов коронавирусной инфекции, циркулирующих в Казахстане.
Напомним, 26 ноября стало известно, что в Южно-Африканской Республике обнаружена новая мутация коронавируса под названием B.1.1.529, в связи с чем ВОЗ созвала экстренное совещание.
Позднее новому штамму COVID-19 из ЮАР дали имя — он официально назван греческой буквой «омикрон».
Также 29 ноября Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
Президент отметил, что «мир переживает сложные времена».
Сейчас обнаружен новый штамм коронавируса – «омикрон». Нам нужно держаться вместе в борьбе с коронавирусом, отметил Касым-Жомарт Токаев
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области