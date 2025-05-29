В Республике Казахстан эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабильная, сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.
Министерством здравоохранения продолжается еженедельный мониторинг заболеваемости по стране и эпидемиологической ситуации в мире.
С начала года зарегистрировано 362 случая COVID-19, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости в 3,4 раза, летальных случаев не зарегистрировано. Заболевание протекает в легкой форме, пациенты получают лечение в амбулаторных условиях.
В Казахстане проводится ежеквартальный мониторинг за циркуляцией вирусов и его различных вариантов.
По результатам проведенного лабораторного мониторинга в текущем году в РК в 100% случаях установлена циркуляция варианта Омикрон, подтипа JN.1, в том числе подлинии LF.7.1.3, LP.8.1, LF.7.6 и КР.3.1.1.
По данным ВОЗ в мире с апреля по май зарегистрировано 23 164 подтверждённых случая. В мире продолжает циркулировать различные варианты Омикрон, в том числе линии LP.8.1, JN.1, NB.1.8.1 и др.
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