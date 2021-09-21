Новый штамм коронавируса выявили в Казахстане — Цой

Министерством здравоохранения проведено генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ в июле-августе текущего года. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на своей странице Facebook.

По итогам секвенирования в 96 образцов в Казахстане установлена циркуляция штаммов Delta «Индийский штамм» — 57 (59,4%), Alpha «Британский» — 24 (25%), «Уханьский» коронавирус — 10 (10,4%) и Eta «Нигерийский» — 5 (5,2%)).

Циркуляция Eta «Нигерийский» штамма установлена в 4 регионах — это Карагандинская-1, Мангистауская-2, Павлодарская области-1, Нур-Султан-1. О появлении «Eta» штамма стало известно в декабре 2020 года, первые случаи заболевания были выявлены в Нигерии и Великобритании. По данным Всемирной организации здравоохранения на 15 сентября

2021 года «Eta» штамм выделен в 77 странах мира, по категории ВОЗ относится к штаммам, требующим «наблюдения».

Клинические признаки: высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, более тяжелое заболевание.

«В этой связи Министерство здравоохранения призывает каждого казахстанца проявить заботу о сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких и родных. Единственным действенным способом защиты от инфекции и госпитализации является завершенный курс вакцинация против COVID- 19. Также для уменьшения риска распространения вируса необходимо соблюдение всех профилактических мер: ношение масок, соблюдение социальной дистанции, гигиены рук, проветривание помещений», — сообщил Алексей Цой.

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