Для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары Правительством принимаются системные и контрольные меры, а также меры по насыщению рынка. Министерство осуществляет межотраслевую координацию. Один из важных аспектов работы Министерства торговли и интеграции РК — это госконтроль за торговыми наценками на социально значимые продовольственные товары.

С целью усиления контроля за ценообразованием на социально значимые продовольственные товары и предотвращения необоснованной спекуляции, в 2024 году в рамках законопроекта Министерства юстиции Республики Казахстан по внесению изменений и дополнений в Кодекс об адмправонарушениях РК, Минторговли и интеграции РК была инициирована норма, предусматривающая внесение изменений в статью. Поправки вступили в силу 13 марта 2025 года.

Основное изменение коснулось замены санкции за первое нарушение: вместо предупреждения теперь предусмотрен штраф. Это означает, что за превышение установленной предельной торговой надбавки в размере 15% на социально-значимые товары предприниматели будут не предупреждены, как ранее, а сразу оштрафованы.

Ранее при первом нарушении предприниматель получал только предупреждение, а штраф применялся лишь при повторном нарушении в размере от 10 до 300 МРП. После вступления в силу поправок с 13 марта административная ответственность за первое нарушение стала более строгой.

Индивидуальные предприниматели и малый бизнес – штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге);

(19 660 тенге); Средний бизнес – 35 МРП (137 620 тенге);

(137 620 тенге); Крупные торговые сети – 150 МРП (589 800 тенге). В случае повторного нарушения в течение одного календарного года штрафы удваиваются.

Контроль за торговыми точками будет усилен, при этом напомним: предельная наценка на социально-значимые продукты должна оставаться в пределах 15%.

В 2025 году, по состоянию на 20 марта, уже зафиксировано 1189 постановлений, включая 70 штрафов на сумму более 5 миллионов тенге и 1119 предупреждений.

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